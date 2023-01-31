В Орловской области отберут застройщиков для субсидирования ипотеки

31.1.2023 | 11:07 Новости, Экономика

Заявки будут принимать с 1 по 10 февраля.

Департамент ЖКХ, ТЭК и  энергосбережения Орловской области уточняет, что отбор проводится путем запроса предложений. Далее застройщики получат субсидии из бюджета региона, что позволит возместить часть  понесенных ими расходов в связи с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам. Этот механизм позволяет стимулировать жилищное строительство в регионе и делает первичное жилье доступнее.

Напомним, порядок отбора застройщиков был утвержден в июне 2019 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования