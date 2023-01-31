В Орловской области отберут застройщиков для субсидирования ипотеки

Заявки будут принимать с 1 по 10 февраля.

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области уточняет, что отбор проводится путем запроса предложений. Далее застройщики получат субсидии из бюджета региона, что позволит возместить часть понесенных ими расходов в связи с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам. Этот механизм позволяет стимулировать жилищное строительство в регионе и делает первичное жилье доступнее.

Напомним, порядок отбора застройщиков был утвержден в июне 2019 года.

ИА «Орелград»