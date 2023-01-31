В Орловской  области возбуждено дело о невыплате зарплаты

31.1.2023 | 15:59 Новости, Происшествия

Перед 36 работниками образовалась задолженность в размере 2,5 млн рублей.

Граждане трудились в ООО «Торг-Инвест». Задолженность копилась с августа по декабрь 2022 года. В основу уголовного дела о частичной невыплате заработной платы легли материалы прокурорской проверки. Ход расследования на контроле, подчеркнули в ведомстве.

«В настоящее время органами прокуратуры принимается комплекс мер, направленных на восстановление прав работников предприятия», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным kartoteka.ru, ООО «Торг-Инвест» зарегистрировано в Москве. Генеральный директор – Марина Ермошина, учредитель – Наталия Гоняева.  Компания в числе учредителей ООО «Кромской комбикормовый завод». Производство находится в стадии банкротства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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