В Орловской  области возбуждено дело о невыплате зарплаты

Перед 36 работниками образовалась задолженность в размере 2,5 млн рублей.

Граждане трудились в ООО «Торг-Инвест». Задолженность копилась с августа по декабрь 2022 года. В основу уголовного дела о частичной невыплате заработной платы легли материалы прокурорской проверки. Ход расследования на контроле, подчеркнули в ведомстве.

«В настоящее время органами прокуратуры принимается комплекс мер, направленных на восстановление прав работников предприятия», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным kartoteka.ru, ООО «Торг-Инвест» зарегистрировано в Москве. Генеральный директор – Марина Ермошина, учредитель – Наталия Гоняева. Компания в числе учредителей ООО «Кромской комбикормовый завод». Производство находится в стадии банкротства.

ИА «Орелград»