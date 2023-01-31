В Орловской области зарегистрировано первое загорание сухой травы

31.1.2023 | 8:59 Важное, Новости, Происшествия

Аномальный январь привел к необычному зимнему происшествию.

Сообщение о возгорании у деревни Костеевка Сосковского района поступило 30 января. Примерно в 17:45 сотрудники пожарной части прибыли на место и обнаружили загорание сухой травы на площади около 300 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали.

В ГУ МЧС напоминают, что именно человек становится источником палов травы. Орловцев призывают исключить такой способ «уборки» территории, так как он может привести к повреждению имущества и гибели людей.

ИА «Орелград»

 

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