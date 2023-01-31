«Яблоневый сад» поборется за звание лучшего ЖК в Орловской области

Комиссия всероссийского градостроительного конкурса новостроек определила финалистов.

ГК ОДСК, куда входит «Орелстрой», с «Яблоневым садом» оказалось в лидерах номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Орловской области». Итоги конкурса «ТОП ЖК 2023» будут подведены в феврале.

Эксперты оценивают как характеристики самых зданий, так и окружающую среду: качество инфраструктуры, удобство придомовой территории, уровень безопасности.

В минувшем году лучшим ЖК среди новостроек в Орловской области стал «Аквамарин», который находится в Зареченском микрорайоне.

Отметим, конкурс «ТОП ЖК» привлекает большое число участников. Он проводится с 2019 года. На суд экспертам представляют более 1000 жилых комплексов, возводимых сотнями застройщиков со всей страны.

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