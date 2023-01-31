Январь в Орловской области выдался теплее и суше нормы

По данным мониторинга ресурса «Погода и Климат», также установлены пять рекордов.

Норма среднемесячной температуры января в нашем регионе – минус 6,1 градуса. Отклонение в 2023 году составило +1,7. Самым холодным выдалось 8 января — минус 23,8 градуса. Самый теплый день месяца – 2 января. Температура достигла 6,5 градуса. 1, 2, 3, 4, 20 января стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Норма суммы осадков в январе — 46 мм, выпало 57% .

Отметим, максимумы температуры приходятся чаще на 21 век, рекордные морозы в большинстве случаев фиксировались в 20 веке. Например, 10 января 1950 года в Орле — минус 32,8 градуса.

ИА «Орелград»