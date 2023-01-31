Январь в Орловской области выдался теплее и суше нормы

31.1.2023 | 9:17 Новости, Общество

По данным мониторинга ресурса «Погода и Климат», также установлены пять рекордов.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Норма среднемесячной температуры января в нашем регионе – минус 6,1 градуса. Отклонение в 2023 году составило +1,7. Самым холодным выдалось 8 января — минус 23,8 градуса. Самый теплый день месяца – 2 января. Температура достигла 6,5 градуса. 1, 2, 3, 4, 20 января стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Норма суммы осадков в январе — 46 мм, выпало 57% .

Отметим, максимумы температуры приходятся чаще на 21 век, рекордные морозы в большинстве случаев фиксировались в 20 веке. Например, 10 января 1950 года в Орле — минус 32,8 градуса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования