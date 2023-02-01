Число детей-сирот в Орловской области сократилось на 7%

Чиновники отметили позитивную тенденцию последних двух лет.

В региональном Департаменте социальной защиты озвучили статистику по количеству детей, оставшихся без попечения родителей. За последние два года наметилась тенденция снижения числа сирот.

Так, по состоянию на 1 января текущего года в Орловской области зарегистрировано 1 675 детей-сирот. Это на 2 % меньше, чем в 2022 году, и на 7 % меньше, чем в 2021 году.

При этом в приютах для сирот воспитывается только 321 ребенок. Остальные 1334 ребенка, а это 80% от общего числа сирот, находятся на воспитании в семьях – приемных и опекунских.

В правительстве Орловской области подчеркивают, что количество детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, сократилось в 3 раза. Только в минувшем году в семьи на воспитание устроили 210 детей. Из них 14 – усыновили, еще 160 сирот взяли под опеку и 36 детей попали в приемные семьи.

ИА «Орелград»