Клычков рекомендовал новые приоритеты в ремонте дорог

1.2.2023 | 11:59 ЖКХ, Новости

В центре внимания внезапно частный сектор Орла — Городская, Лужки и Выгонка.

Губернатор Орловской области заявил, что ремонт дороги по улице Салтыкова-Щедрина «подождет». Андрей Клычков распорядился вместо этого отремонтировать дороги в частном секторе областного центра.

Глава региона настаивает, что администрации Орла следует иначе расставить приоритеты и включить в список дорожного ремонта на 2023 год обновление проездов в частном секторе в районе улицы Городской, Лужков и Выгонки.

«Я обещал местным жителям. В 2023 году на данные цели необходимо направить 150 млн рублей, в 2024 — 300 млн рублей. Дорога у областной администрации подождет», — ответил Андрей Клычков жителям Орла в социальных сетях.

Новость с цитатой появилась на сайте правительства Орловской области 31 января.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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