Мэра Парахина завалили вопросами о дорогах и транспорте

Вопросы о дорожной инфраструктуре стали одними из самых популярных.

В Орле обнародована информация мэрии о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию города в четвертом квартале 2022 года. Всего за отчетный период времени на имя мэра Юрий Парахина и его заместителей от граждан поступило 1756 письменных обращений, в которых было озвучено 1855 вопросов. Наибольшее количество из них относятся к сфере экономики, всего таких обращений за три месяца поступило 907.

«Большая часть из них — это вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (284), архитектуры и градостроительства (226), охраны окружающей среды (269), отлова бездомных животных (16), вопросы торговли и общественного питания (41), — перечислили в администрации областного центра. — По вопросам жилищно-коммунальной сферы в четвертом квартале 2022 года поступило 604 обращения. Среди них: 374 обращения по вопросам коммунального хозяйства, в том числе 34 – по несвоевременному подключению отопления».

Еще 73 обращения были связаны с проблемами обеспечения граждан жильем. Также в мэрию поступило 231 обращение, касающееся социальной сферы. Треть из них касалась вопросов социального обеспечения и социального страхования. Кроме того, 62 полученных обращения касались общественно-политической жизни города Орла, отметили в мэрии. По вопросам соблюдения законности к Парахину и его заместителям обратился 51 горожанин, причем в данном случае большая часть вопросов относилась к сфере охраны правопорядка.

«Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла, своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки», — заверили городские власти.

ИА «Орелград»