Орловским строителям поднимут зарплаты

Оклады и ставки проиндексируют на 12,9% в ГК ОДСК.

Уровень вознаграждения за труд меняется в группе компаний регулярно с 2018 года. Рост определяется в соответствии с индексом потребительских цен. В 2022 году индексация в холдинге составила 9,1 — 9,8%.

В первый этап повышения окладов и тарифных ставок в 2023 году вошли ООО «ОСУ-2», ООО «СУ №5», ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой».

«Это представители ключевых рабочих специальностей, от них зависит качество продукции и услуг, которые предоставляет наша группа компаний. Люди – это наша главная ценность, поэтому и повышение уровня дохода сотрудников – первостепенная задача», – подчеркнула заместитель генерального директора, руководитель департамента управления персоналом ГК ОДСК Марина Пугачева.

Индексация коснется всех сотрудников группы компаний «ОДСК» в Орле и Липецке. Она пройдет в несколько этапов с 1 февраля по 1 апреля.

За индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги пристально следят статистики. Локомотивом инфляции в 2022 году стали непродовольственные группы, сообщал в ноябре «Орелстат». Различные платные услуги населению в 2022 году подорожали на 8,4 процента. Солярка поднялась в цене в среднем на 5,8 процента. Товары продовольственной группы в регионе «подросли» в среднем на 9,7 процента.

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