Расследователи предположили, куда ушли миллионы из «парахинских» фирм

Компании, к которым имел отношение мэр Орла, обвиняются в неуплате налогов.

Юрий Парахин, его бывшая жена Анастасия Николаевна, бывшая жена брата, родители в разное время были учредителями обществ. Недавно в отношении генерального директора и по совместительству главного бухгалтера ООО «Партнёр», ООО «Союз», ООО «Универсал» Владимира Баркова возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Обязательных сборов, пени и штрафов более чем на 91,5 миллиона рублей, сообщает издание «Совершенно Секретно».

Юрий Парахин «был первым директором ООО «Партнёр» и учредителем трёх компаний даже в то время, когда работал главой района и мэром Орла (с 12 декабря 2019 года по 12 января 2021 года). Отметим, что этот период входит в три года, которые проверяла налоговая служба», — пишет «Совершенно Секретно».

Контролирующие органы выясняли, соответствовали ли расходы компаний их основному виду деятельности. С 2018 по 2020 годы общества закупили на десятки миллионов строительных и отделочных материалов, мебели, бытовой техники. Большинство товарных накладных было подписано директором фирм Владимиром Барковым. Однако он затруднился пояснить полицейским, куда и для каких целей поставлялись товары. Их общая цена сопоставима с размером недоимки по налогам.

«Налоговики в свою очередь, путём опроса свидетелей выяснили, что доказательства фактического проведения каких-либо ремонтных работ на объектах, принадлежащих участниками группы, отсутствуют», — пишет издание.

Кроме того, в ходе опроса некоторых поставщиков узнали, что ряд товаров заказывала и принимала бывшая жена мэра Юрия Парахина, которая документально отношения к оплачивающим покупки компаниям не имела. Например, Анастасия Николаевна заказывала кухонную мебель, гардероб, шкафы и принимала исполнение. А оплата была произведена с расчётного счёта ООО «Союз». Среди адресов, куда поставлялись товары есть несуществующие.

Расследователи предполагают, что материалы и техника могли быть использованы для строительства и оснащения дома «тещи» мэра. Этот особняк под номером №1 на улице Никольской в деревне Кондырёва оброс скандалами и полнится странностями. Мэр Юрий Парахин утверждает, что его возвели на деньги родителей. При этом средства на стройку почему-то передали теще и тестю. Юрий Парахин объяснил оперативникам, что арендует особняк у тёщи за 10 000 рублей в месяц. С градоначальником живут несовершеннолетняя дочь и бывшая жена. Дорога, построенная к дому за бюджетный счет по «технической ошибке», стала предметом отдельного уголовного разбирательства.

ИА «Орелград»