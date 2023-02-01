Условия поддержки бизнес-парков утвердили в Орле

Постановление о субсидировании подписал губернатор Клычков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субсидий управляющим компаниям и самим индустриальным и промышленным паркам, агропромышленным паркам, бизнес-паркам, а также разного рода технопаркам. Речь идет о механизме льготного доступа представителей малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде указанных субсидий, назначен областной департамент промышленности и торговли.

По новым условиям, субсидии предоставляются при реализации проекта по созданию или развитию индустриального и прочих вышеперечисленных парков. Деньги имеют целевое назначение, тратить их можно только на определенные властями региона направления. Например, субсидии разрешено направлять на создание и развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, включая дороги, на подведение к границам парка инженерных сетей (тепло-, газо-, энерго- и водоснабжение, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи).

За счет средств субсидии также возможна инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается индустриальный промышленный парк, агропромышленный или бизнес-парк. Дозволяется и подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций, строительство и реконструкция производственных зданий, строений и сооружений. В число разрешенных видов использования субсидии включено также оснащение площадок технологическим, инженерным, производственным оборудованием, оборудованием для переработки продукции, лабораторным и выставочным оборудованием (включая программное обеспечение, монтаж и пусконаладочные работы) для коллективного пользования.

Также средства бюджета получателям можно будет тратить на приобретение основных средств (в том числе специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и мебели, включая офисную, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных устройств и копировально-множительного оборудования для предоставления в пользование резидентам и арендаторам парка. Отметим, что условия субсидирования для технопарков прописаны отдельно.

В данном случае казенные средства разрешено тратить, например, на строительство и реконструкцию объектов внутренней и внешней инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, офисных, лабораторных и производственных помещений, технологическое присоединение к объектам электро-, газо-, тепловодоснабжения и водоотведения, линиям связи и др.

ИА «Орелград»