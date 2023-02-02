На Орловщине объяснили, как отправить животных за рубеж

Профильное совещание было проведено с ветеринарными специалистами.

Территориальное управление Россельхознадзора провело совещание с представителями районных станций по борьбе с болезнями животных. Речь на нем шла о правилах оформления ветеринарных сопроводительных документов на животных-компаньонов, вывозимых за рубеж. Как пояснили в ведомстве, необходимые разъяснения были даны «в целях продвижения и популяризации возможности онлайн оформления ветеринарного сертификата и записи на получение экспортного ветеринарного сертификата на мелких домашних животных».

«На видеоконференции обсуждался вопрос организации возможности оказания услуг по оформлению ВСД в системе ECert сотрудниками СББЖ, — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — После заполнения онлайн-формы заявления на оформление ветеринарного сертификата, можно записаться на удобное время и дату получения документов на вывоз питомца в любую страну мира посредством системы ECert».

Заполнение такого заявления осуществляется на сайте Россельхознадзора в разделе «Для граждан» (далее — «Путешествие с животными ввоз/вывоз», далее — онлайн-форма для заполнения). Заявка содержит шесть простых и интуитивно понятных шагов. Владелец питомца должен указать обязательные к заполнению сведения о своем домашнем животном (проведенные вакцинации и обработки) и предстоящей поездке (место назначения, маршрут следования).

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщало, что в 2022 году сотрудниками ведомства были согласованы маршруты перевозки более 10 миллионов голов различных животных. В соответствии законом «О ветеринарии» перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней.

«В 2022 году Управление Россельхознадзора поступило 2247 заявлений на согласование маршрутов перевозки животных из Орловской и Курской областей в другие регионы РФ, — поведали в ведомстве. — По результатам рассмотрения заявлений согласованы маршруты перевозки более 10 миллионов голов пользовательских и убойных свиней, 66,7 тысячи голов крупного рогатого скота, 235 лошадей и 32,1 миллиона инкубационных яиц».

Сообщается также, что животных перевезли в 53 субъекта Российской Федерации. Кроме того, было рассмотрено 81 заявление о согласовании маршрутов перевозки экзотических животных и птиц, а также животных, используемых для культурно-зрелищных целей (цирковые животные, кошки и собаки).

ИА «Орелград»