На услуги ЖКХ пожаловались почти 250 орловцев

Некоторые из жалоб граждан дошли до рассмотрения в суде.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2022 году в ведомство поступило 249 обращений граждан о нарушении хозяйствующими субъектами обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами жилищного законодательства. Иными словами, орловцы активно жаловались на работу своих управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Как подметили в Роспотребнадзоре, в большинстве случаев обращения были связаны с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и неправильным начислением платы за предоставленные коммунальные услуги.

Также фиксировались сигналы граждан о нарушениях в сфере оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, ненадлежащем исполнении управляющими компаниями договорных обязательств по содержанию многоквартирных домов, законности заключения и перезаключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Особое внимание было уделено защите нарушенных или оспоренных гражданских прав в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

«За 2022 год Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведено восемь профилактических мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов оказывающих жилищно-коммунальные услуги, — отметили в ведомстве. — Подано в суд два исковых заявления в защиту конкретных потребителей. Одно исковое заявление рассмотрено и судом вынесено решение, согласно которому ответчик обязан произвести перерасчет платы за предоставление коммунальной услуги в сторону уменьшения. В пользу потребителя взыскана компенсация морального вреда 1000 рублей и штраф — 500 рублей».

Кроме того, в рамках судебных дел сотрудники Роспотребнадзора выдали пять заключений для защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. По итогам рассмотрения данных гражданских дел судами по всем исковым заявлениям решения были вынесены в пользу потребителей. Всего по ним гражданам в качестве возмещения понесенных расходов было присуждено 93,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»