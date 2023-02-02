Орловцам доначислили десятки миллионов рублей налогов

Налоговики рассказали о камеральных проверках по имущественным налогам.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в 2022 году в регионе сотрудники налоговых органов провели около 4,6 тысячи камеральных налоговых по имущественным налогам. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 28,5 процента, однако, как отмечают в ведомстве, результативность таких мероприятий возросла в 5,5 раза. Всего за минувший год в бюджет было доначислено порядка 39,4 миллиона рублей, в то время как за 2021 год начисления составили более 7 миллионов рублей.

«По состоянию на 1 января текущего года поступило из сумм дополнительно начисленных платежей около 27 миллиона рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 4 раза, — пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. — Кроме того, в связи с представлением налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций по результатам проведенной налоговыми органами контрольно-аналитической работы за январь-декабрь 2022 года в бюджет поступило более 10,5 миллиона рублей».

Тем временем, орловские налоговики провели серию выездных «Мобильных офисов». Мероприятия прошли в многофункциональных центрах Хомутово, Ливен, Змиевки и Дмитровска. Налоговики пообщались с местными жителями и проконсультировали их по интересующим вопросам. В частности, они информировали граждан о сроках и порядке подачи декларации на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. Кроме того, местных жителей в оперативном режиме обучали работать с интерактивными ведомственными сервисами.

К примеру, не все на местах знают, что с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно не только заполнить и представить налоговую декларацию, но и оформить льготу по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, причем для этого не нужно выходить из дома. В ведомстве обращают внимание на то, что выездные мероприятия налоговой службы проходят на регулярной основе и охватывают практически всю территорию Орловской области.

ИА «Орелград»