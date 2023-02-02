Орловец выиграл в лотерею почти два миллиона

Илья Саратов планирует вложить средства в покупку жилья.

Парень не сразу поверил в свою удачу, подумал, что «пропустили запятую». Да и родственники сомневались в выигрыше до последнего, отметил счастливчик в беседе с журналистом «Орловского информбюро». Выигрыш в итоге составил 1923077 рублей, с него предстоит еще уплатить налоги. Средства поступят на счет через полгода.

По профессии Илья Саратов учитель физкультуры, сейчас учится на тренера. Он планирует принять участие в программе «Земский учитель». Получив миллион за трудоустройство в сельской школе, можно задуматься о покупке квартиры в новостройке.

ИА «Орелград»