Прокуратура добилась возвращения тепла в орловский детсад

Виновной в нарушении температурного режима посчитали заведующую.

Проблемы выявили в Глазуновском районе Орловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки выяснилось, что в здании филиала «Новополевский» детского сада №1 в раздевальной групповой ячейке и групповой игровой комнате температура воздуха была ниже допустимых значений. Прокуратура инициировала возбуждение административного дела в отношении заведующей филиалом. Также в ее адрес внесено прокурорское представление.

По итогам разбирательства руководителя дошкольного учреждения оштрафовали. По требованию прокуратуры температурный режим в помещениях детского сада восстановлен и соответствует санитарным нормам.

Напомним, в середине января Прокуратура внесла представление мэру Орла Юрию Парахину за холод в домах горожан. На отключение тепла жаловались жители Заводского района. При авариях батареи становились холодными и исчезала горячая вода в соцучреждениях.

ИА «Орелград»