Простые орловцы сами «подняли» себе налоги

Жители региона добровольно провели себе доначисления по налогам.

Управление ФНС России по Орловской области рассказало о результатах контрольно-аналитической работы, проведенной в минувшем году отделом камерального контроля специальных налоговых режимов. В ведомстве подчеркнули, что основная цель такой работы заключается в побуждении налогоплательщиков к добровольному уточнению своих же налоговых обязательств. Судя по приведенным цифрам, у налоговиков неплохо получается это самое побуждение.

Так, по результатам проведенной работы в 2022 году в Орловской области налогоплательщики самостоятельно представили уточненные, корректирующие декларации, увеличившие их же налоговые обязательства на сумму почти 32,9 миллиона рублей. Данный показатель на 15,9 процента, или на 4,5 миллиона рублей превысил уровень 2021 года. При этом налоговики отмечают, что в минувшем году вышеуказанным отделом было проведено более 21 тысячи камеральных проверок, что на 25,6 процента больше, чем годом ранее. В результате дополнительно было начислено свыше 30,6 миллиона рублей, или на 13,3 процента больше, чем в 2021 году.

«Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя можно найти информацию о своих показателях финансово-хозяйственной деятельности и контрагентов, — заявили также в Управлении ФНС. — Таким образом, налогоплательщик может получить представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и сможет оценить свою деятельность по тем же критериям, по которым это делает налоговая служба».

Напомним, ранее УФНС сообщило, что в 2022 году в регионе было проведено около 4,6 тысячи камеральных налоговых по имущественным налогам. Результативность таких мероприятий возросла в 5,5 раза. Всего за минувший год в бюджет только по имущественным налогам было доначислено порядка 39,4 миллиона рублей, в то время как за 2021 год начисления составили более 7 миллионов рублей.

ИА «Орелград»