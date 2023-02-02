Шеф-повар Ивлев прокачал орловский бар

2.2.2023 | 12:25 Видео, Новости, Общество

Съемки программы «На ножах» прошли в Орле еще в сентябре.

1 февраля выпуск опубликован на сайте канала «Пятница». Местом детального разбора ошибок в Орле стал бар PINT HOUSE.  Константин Ивлев, согласно анонсу, выяснил, почему популярное ранее место теряет посетителей.

«Сначала будет больно, а потом прекрасно», — заявил в начале выпуска Константин Ивлев.

При первом знакомстве шеф похвалил подачу, но осудил выбор продуктов. Еда показалась «мертвой». С полной загрузкой заведение не справилось. Внесенные Ивлевым изменения должны сделать заведение более семейным. Возможна и смена названия.

Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Отметим, в сентябре Константин Ивлев был замечен на рынке Орла. В соцсетях продавцы отмечали, что знаменитый шеф хвалил продукты. Также он встречался со школьниками во Дворце Пионеров.

ИА «Орелград»

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