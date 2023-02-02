В Орловский онкодиспансер закупили новый томограф

Стоимость оборудования около 81,5 миллиона рублей.

С помощью нового аппарата орловские онкологи смогут диагностировать патологический процесс на ранних стадиях заболевания, еще до того, как болезнь успела себя проявить.

Новая установка – это комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа. Врачам Орловского онкодиспансера теперь доступен современный метод лучевой диагностики, который используется для оценки функционирования различных органов и тканей. Он помогает диагностировать болезнь на самой ранней стадии. Стоимость аппарата составила 81,5 млн рублей.

Добавим, что, по статистике регионального Департамента здравоохранения, в 2022 году в Орловской области зарегистрировали 3 171 впервые выявленный случай онкологии. Это на 359 случаев больше, чем годом ранее. В ведомстве настоятельно рекомендуют не пропускать профилактические и плановые осмотры, которые позволяют заподозрить развитие онкологии и оперативно начать лечение. По статистике, в минувшем году более 70% случаев рака легкого и около 50% рака желудка обнаружили в запущенных стадиях.

ИА «Орелград»