В Орловской области усилят антитеррористическую безопасность объектов связи и СМИ

Детали обсудили на заседании регионального оперштаба 1 февраля.

В областном правительстве проработали вопросы обеспечения антитеррористической безопасности. Речь шла об объектах отрасли связи. Также обсудили усиление информационной безопасности объектов средств массовой информации.

Участниками оперативного совещания стали первый заместитель губернатора Орловской области — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Владимир Ивановский, а также руководители силовых структур и правоохранительных органов.

«С учетом потенциальных угроз в сфере связи, радиоэлектроники, интернет коммуникаций наша задача – обеспечить необходимый уровень антитеррористической защищенности объектов отрасли связи и средств массовой информации», — цитирует губернатора Андрея Клычкова пресс-служба правительства Орловской области.

Напомним, на минувшей неделе на оперштабе обсуждали построение каналов радиосвязи для различных объектов и структуры теробороны. Представители Мобилизационного управления и областного Военного комиссариата докладывали о потребности в материально-технических ресурсах.

ИА «Орелград»