Жительницу Орла обвиняют в смерти двоих мужчин

Забила костылем, ударила ножом.

Следователи регионального СК завершили расследование уголовного дела по факту убийства двух жителей Орла. По обвинению в совершении тяжких преступлений перед судом предстанет 36-летняя женщина. Оба нападения она совершила в один день.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая находилась в доме 48-летнего знакомого на улице Васильевской, когда между ними разгорелся конфликт. Женщина в порыве гнева нанесла потерпевшему несколько ударов ножом, а затем ударила его костылем по голове и скрылась с места преступления. Мужчина скончался от полученных травм.

Далее обвиняемая направилась в дом другого своего знакомого – 86-летнего пенсионера, проживающего на улице Царев Брод. Также поссорились. Женщина нанесли мужчине смертельный удар ножом.

«По результатам расследования обвиняемая полностью признала свою вину в совершенных преступлениях», — комментируют в региональном СК.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Женщине инкриминируют две статьи УК РФ – «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

ИА «Орелград»