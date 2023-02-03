Клычков гарантировал орловцам ежегодный рост взносов на капремонт

Повышение тарифов власти объясняют необходимостью укрепления программы капремонта.



Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков своим распоряжением № 52-р от 30 января 2023 года утвердил план мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период по 2024 год. Перечень мероприятий можно найти на официальном сайте регионального правительства, а также на государственном портале правовой информации.

Один из разделов утвержденного Клычковым плана содержит мероприятия по увеличению объемов финансирования программы капремонта. В их число включено «ежегодное увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области, в размере не менее, чем на индекс потребительских цен». Данное решение будет утверждаться постановлением правительства региона до 25 декабря каждого года.

Тем самым орловцам фактически гарантируют рост взносов на капремонт. Напомним, что в декабре 2022 года уже было принято постановление о новом размере взноса, который был поднят с 9,49 до 10,35 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме. Более того, тогда же власти утвердили прогнозный план изменения минимального размера взноса на капремонт до 2044 года включительно. Согласно ему, плановое значение взноса в 2024 году составит 11,43 рубля за квадратный метр, в 2025 — 11,89 рубля и так далее, пока к 2044 году не достигнет отметки в 25,04 рубля за «квадрат».

Возвращаясь к новому распоряжению губернатора, нельзя не отметить, что глава региона поручил подчиненным организовать утверждение некоего «медиаплана для проведения работы со СМИ по популяризации положительной практики проведения капитального ремонта многоквартирных домов и практики по взысканию взносов, увеличению размера взносов на капитальный ремонт». Из этого, видимо, следует, что пресса по указке губернатора должна пропагандировать пользу роста взносов на капремонт.

Губернаторский план также предусматривает работу с задолженностью, а именно: начисление и взыскание пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт; ведение претензионно-исковой работы в первую очередь в отношении задолженности со сроком возникновения до трех лет с получением и передачей в службу судебных приставов исполнительных документов; разработку плана работы по сокращению задолженности по взносам на капитальный ремонт и его мониторинг.

Кроме того, документом предусмотрена «разработка перспективного финансового плана по размещению временно свободных денежных средств регионального оператора и его ежемесячный мониторинг», а также «информирование владельцев специальных счетов о возможности размещения средств фонда капитального ремонта на специальных депозитах».

ИА «Орелград»