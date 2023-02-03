Маршрутчик выставил из автобуса «тайного пассажира»

Нарушения были выявлены на маршруте «Орел – Нарышкино».

КУ ОО «Организатор перевозок» проверил жалобы пассажиров на маршрут №107. Контрольное мероприятие подтвердило, что водитель отказывается принимать оплату за проезд банковскими картами и выгоняет пассажиров из салона автобуса.

«Тайный пассажир» сел в маршрутку на остановке «Автоколонна 1141». Он передал водителю банковскую карту, чтобы рассчитаться за проезд. Водитель в свою очередь предложил рассчитаться наличными средствами или перевести плату за проезд по номеру телефона. Когда пассажир отказался, водитель открыл дверь автобуса и высадил. Факт нарушения был зафиксирован на видео. Ролик опубликован в группе учреждения.

В связи с нарушением прав пассажиров на безналичную оплату проезда перевозчику направили требование о недопустимости нарушений условий контракта. Также «Организатор перевозок» рекомендовал принять меры к водителю-нарушителю.

Орловцам рекомендуют сообщать о нарушениях по телефонам 8(4862) 44-33-64 или 63-00-57, с 9 до 18 часов, также можно написать в группу, или на почту ku.oo.op@mail.ru.

ИА «Орелград»

