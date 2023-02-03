Орловские прокуроры поймали полицейских на 149 нарушениях

Достоверность правовой статистики проверили сотрудники транспортной прокуратуры.

Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, работники этого ведомства проанализировали результаты работы по обеспечению достоверности правовой статистики в 2022 году. Там же отметили, что надзор в сфере государственного статистического учета осуществляется на постоянной основе. Так, прокурорские работники следят за исполнением законов в сфере правовой статистики, в том числе полноты статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания.

«Проверками установлены 149 нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов транспортного региона при отражении сведений о состоянии преступности, — сообщили в надзорном ведомстве. — По выявленным нарушениям закона внесено три представления и 12 информаций. По результатам их рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности».

В транспортной прокуратуре уточнили, что нарушения выявлялись при отражении в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений, в частности, о совершении преступления в состоянии наркотического опьянения, о коррупционной направленности преступлений, о лицах, ранее совершавших преступление, о службе, выявившей преступление, о должностном и социальном положении лица, совершившего преступление.

Выявлялись и другие существенные нарушения, но благодаря принятым прокуратурой мерам в статистическую отчетность своевременно вносились необходимые корректировки. В надзорном ведомстве говорят, что это предотвратило искажение итоговых отчетных данных. «Работа прокуратуры на данном направлении будет продолжена в дальнейшем», — заверили в надзорном органе.

ИА «Орелград»