Под Орлом капитально отремонтировали ликвидируемую школу

В Орловской области вскрыли многочисленные нарушения при ремонте школ.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку эффективности использования средств, выделенных на проведение ремонтных работ в отдельных образовательных учреждениях. Финансирование обеспечивалось в рамках государственной программы «Образование в Орловской области». Проверка затронула пять объектов: Туровскую основную школу Верховского района, Столбищенскую среднюю школу Дмитровского района, Юрьевскую среднюю школу Хотынецкого района, Успенскую СОШ им. Мильшина Ливенского района и Центр творчества Новосильского района.

Выбор учреждений, в которых проводился капитальный ремонт, осуществлялся на основании представлений районных прокуратур, которые требовали привести здания в соответствии с требованиями СанПиН. Некоторые факты просто поражают. Например, в акте контрольного мероприятия отмечено, что в отношении Столбищенской СОШ в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию этой сельской школы. Таким образом, бюджетные средства в объеме 605,2 тысячи рублей, направленные в 2021 году на обустройство теплого санитарно-бытового помещения в Столбищенской СОШ, использованы неэффективно.

Аудиторы также установили, что начальная (максимальная) цена контракта по капремонту здания Центра творчества была завышена на 368,5 тысячи рублей. Проектно-сметная документация на капремонт Успенской СОШ «не перерабатывалась с целью доведения до современных требований и не проходила переутверждение в связи с превышением допустимого интервала времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ».

В ходе проведения капремонта отдельными заказчиками были допущены нарушения законодательства о контрактной системе. Выразились они в приемке невыполненных работ на общую сумму 559,5 тысячи рублей. Такие нарушения были выявлены в Туровской и Успенской СОШ, а также в Центре творчества. Также в Успенской СОШ и Центре творчества, по мнению аудиторов, было необоснованно включено и оплачено по акту о приемке выполненных работ зимнее удорожание на общую сумму 302 тысячи рублей. Деньги были доначислены за работы, которые подрядчиками фактически выполнялись при положительной температуре.

Кроме того, а Успенской СОШ были оплачены непредвиденные работы и затраты на сумму 201,9 тысячи рублей, которые не подтверждены актами на фактически выполненные работы. Там же были оплачены затраты на возведение временных зданий и сооружений на сумму 118 тысяч рублей без калькуляции по перечню затрат и документов, подтверждающих выполнение этих работ. В Туровской и Юрьевской школах отсутствуют акты освидетельствования отдельных видов скрытых работ. Таким образом, говорят аудиторы, не осуществлялась промежуточная приемка выполненных работ на общую сумму 16,7 тысячи рублей.

«По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Орловской области внесено шесть представлений: руководителю департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области и директорам пяти образовательных учреждений для устранения выявленных нарушений и недостатков», — заключают аудиторы.

ИА «Орелград»