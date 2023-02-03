Жителя Кром обвинили в призывах к терроризму

50-летний мужчина задержан, сообщает орловский СКР.
Подозреваемый с февраля по март 2022 года разместил в соцсети публикацию, побуждающую к совершению террористической деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящий момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Назначен комплекс экспертиз.
В СКР уточнили, что в основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ.
Отметим, в канале «Орел24», который считают близким силовикам, накануне, 2 февраля, появилась информация, что фигурантом дела является поэт Александр Бывшев.
«Установлена его связь с украинскими медиа центрами и функционерами укронацистской пропаганды», — отмечалось в публикации.
В 2015 году Бывшев был осужден за стихотворение «Украинским патриотам», разжигающее вражду и ненависть к определенной группе лиц. Его наказали 300 часами обязательных работ. Кроме того, Александра Бывшева отстранили от педагогической работы.
ИА «Орелград»