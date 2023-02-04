Орловцы отсудили 50 тысяч за нападение алабая на ребенка

Владельцы собаки попытались оспорить решение суда.

Суд первой инстанции встал на сторону пострадавшей от укуса алабая 8-летней девочки. Однако владельцы собаки с решением не согласились и попытались оспорить его. Они заявили, что девочка гуляла без присмотра взрослых, и не доказано, чья собака ее укусила.

В августе прошлого года в Залегощи собака напала на девочку, которая играла возле дома с другими детьми. Пострадавшую с травмами госпитализировали в местную больницу. Девочка прошла курс лечения. Она перенесла сильный психологический стресс, физические и нравственные страдания.

Суд первой инстанции согласился с доводами потерпевшей стороны и постановил взыскать с владельцев алабая 50 тысяч рублей. Ответчики не согласились и подали апелляцию.

В жалобе они указали, что нет доказательств, что на девочку напала именно их собака. Кроме того, ребенок не должен был находиться на улице без присмотра взрослых.

Орловский областной суд установил, что ответчики являются владельцами собаки крупной охранной породы, однако не принимают мер к ее содержанию, дрессировке и контролю. Их ответственность не ставится под сомнение. Что касается пострадавшей девочки, то в момент нападения она находилась в непосредственной близости от своего дома и под визуальным контролем родителей. Именно благодаря этому взрослые вовремя заметили беду и пришли ребенку на помощь.

По итогам разбирательства жалобу владельцев алабая отклонили. Решение суда первой инстанции оставили в силе. Ответчиков обязали выплатить в пользу пострадавшего ребенка 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»