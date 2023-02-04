Орловские налоговики отсудили 411 миллионов рублей

Региональные налоговики рассказали о своих судебных спорах.

В Орловской области в 2022 году судами было рассмотрено 55 споров с участием представителей налоговых органов региона. Общая сумма, фигурировавшая в данных процессах, составила 553,7 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. Сообщается, что судебные решения в пользу налоговиков были вынесены в 43 случаях. Сумма рассмотренных требований в пользу налоговых органов в 2022 году составила 411,8 миллиона рублей.

В минувшем году Управлением ФНС России по Орловской области были достигнуты высокие показатели судебно-правовой работы, отмечают в ведомстве. В качестве подтверждения приводится наглядная статистика. Так, в 2021 году в регионе суды рассмотрели 42 спора участием налоговых органов на общую сумму 236,5 миллиона рублей. Количество решений, вынесенных в пользу налоговиков, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 9 процентных пунктов.

«Значительную часть из оспариваемых плательщиками сумм, принятых в пользу налоговых органов, составляют доначисления налоговых органов в рамках применения ст. 54.1 НК РФ (уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни), — отметили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. — Налоговыми органами Орловской области в арбитражных судах успешно доказываются схемы незаконной налоговой оптимизации, созданные бизнесменами, уклоняющимися от уплаты налогов».

ИА «Орелград»