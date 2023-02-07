КСП обсудила нарушения при закупках по нацпроекту «Образование»

Исполнителей нацпроекта призвали к повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Коллегия Контрольно-счетной палаты Орловской области рассмотрела итоги экспертно-аналитического мероприятия «Аудит отдельных закупок в рамках реализации национального проекта «Образование». Как уточнили в КСП, в мероприятии приняли участие председатель контрольного органа Константин Паршин, аудиторы и представитель областного департамента образования. Именно этот департамент являлся «объектом контроля».

С основным докладом выступила руководитель экспертно-аналитического мероприятия, начальник отдела аудита в сфере закупок Любовь Горюнова. Как сообщили в КСП, она обратила внимание на выявленные недостатки и нарушения. Так, Горюнова отметила, что в процессе планирования закупок заказчиками недостаточно были исследованы ценовые предложения на рынке, что привело по отдельным закупкам к завышению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

«Не соблюден принцип обеспечения конкуренции, в отдельных случаях отсутствовал должный контроль за исполнением контрактов, — говорится в сообщении КСП. — Отмечено несвоевременное осуществление претензионной работы по фактам нарушений договорных обязательств, установлены факты необоснованного изменения существенных условий контрактов. Некоторые контракты заключены без предоставления обеспечения исполнения контрактов, а также не соблюдены требования по срокам и порядку размещения информации о заключении, исполнении и расторжении отдельных контрактов в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок».

Например, при проверке закупок на создание центров «Точка роста» в сельских школах было вскрыто фактов нарушений законодательства о контрактной системе. Именно в данном случае не применялся метод сопоставимых рыночных цен, то есть анализ рынка, что привело к увеличению НМЦК по отдельным закупкам. В результате уже в ходе торгов цены самими участниками были снижены от 42,3 до 55 процентов. Аудиторы подсчитали, что заказчиком при проведении закупок на сумму 32,696 миллиона рублей «информация о ценах товаров получена с несопоставимыми условиями закупки по объекту закупки и объему товаров».

Анализ исполнения шести госконтрактов выявил нарушения сроков поставки отдельных товаров на 28-119 дней. Общая сумма неустойки составила 1,307 миллиона рублей, из них в бюджет поступило всего 5,4 тысячи рублей, или 0,4 процента от суммы неустойки. В одном случае поставщику не было направлено требование об уплате неустойки в связи с нарушением срока поставки. Между тем, на момент проведения аудита сумма неустойки должна была составить 741,57 тысячи рублей.

«По итогам обсуждения выявленных недостатков и нарушений, членами коллегии рассмотрены меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств при осуществлении закупок в ходе реализации национального проекта «Образование», — резюмируют в КСП.

ИА «Орелград»