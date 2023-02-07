Организаторам финансовой пирамиды запросили 13-14 лет колонии

В Орле начались прения по нашумевшему финансовому делу.

В Орле по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест», начались судебные прения. Как сообщили в Железнодорожном районном суде города Орла, согласно составленному графику прения сторон продлятся до конца февраля 2023 года. Само уголовное дело, которое находится в производстве председателя Железнодорожного райсуда Валентины Блохиной, начало слушаться еще 10 марта 2022 года.

Обвинение предъявлено троим сотрудникам КПК «Финанс Инвест» «Поповкину Д., Ивановой С. и Ласточкиной Д.). Их обвиняют в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере. Всего дело насчитывает восемь эпизодов преступной деятельности. Как отметили в пресс-службе Железнодорожного райсуда, дело очень большое, только обвинительное заключение изложено почти на семи тысячах страниц. В целом материалы уголовного дела составляют 206 следственных и уже 14 судебных томов. Потерпевшими признаны 623 гражданина из различных регионов Российской Федерации.

В судебных прениях уже выступила государственный обвинитель, помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Палатова. Она считает вину подсудимых Поповкина, Ивановой и Ласточкиной доказанной по всем эпизодам. Гособвинитель запросила для них наказание (по совокупности преступлений) в виде лишения свободы на 14, 14 и 13 лет соответственно, со штрафом каждому 1 миллион рублей.

«Кроме того просит назначить всем подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года, отбывать наказание им следует в исправительной колонии общего режима», — добавили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»