Орловским участникам СВО выплатят «резервные» деньги

В Орловской области устанавливают дополнительные меры поддержки.

Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин издал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, направленных областным военным комиссариатом для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус. Напомним, он был создан для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Градоначальник распорядился осуществить за счет средств резервного фонда администрации города Ливны предоставление дополнительной меры социальной поддержки указанным гражданам. Она будет представлять собой единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что постановление было принято в феврале, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Аналогичные меры приняли и власти областного центра.

Так, мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города. При этом он руководствовался решением Орловского горсовета народных депутатов, принятым 27 января 2023 года. Парламентарии разрешили направлять средства резервного фонда на социальную поддержку участников СВО. В результате Парахин дополнил порядок использования резервных средств пунктом, разрешающим оказание в 2023 году материальной помощи гражданам РФ, направленным федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Орловской области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус для участия в специальной военной операции».

В отличие от Ливен, в Орле размер социальной помощи участникам СВО в указанном документе не определен. В нем лишь отмечено, что все будет определено «в порядке, установленном администрацией города Орла». К слову, Парахин продлил на 2023 год еще одну меру поддержки граждан за счет резервного фонда, но она не касается участников СВО. Речь идет об оказании материальной помощи жителям Орла, жилье которых пострадало в результате пожара. Погорельцам предусмотрена выплата в размере 20 тысяч рублей на одно поврежденное жилое помещение.

ИА «Орелград»