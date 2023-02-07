На фоне неблагополучной эпидситуации вводят разобщение организованных детских коллективов.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в регионе сохраняется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ, в том числе и коронавирусом.

Так, в Орловской области на карантине остаются 89 классов в 40 школах. Также закрыты шесть групп в детском саду Покровского района.

За последние несколько дней в регионе заболеваемость ОРВИ сократилась на 0,2%.

«По ковиду заболеваемость все еще высокая. Хотя течение болезни другое, более легкое, расслабляться не стоит. Лучше обезопасить себя. Вакцинированные болеют меньше», — заявил в прямом эфире в социальных сетях 6 февраля глава региона Андрей Клычков.

Напомним, на 1 февраля по данным орловского Роспотребнадзора, зарегистрировано 7 152 случая острых респираторных вирусных инфекций. По сравнению с предыдущей календарной неделей прирост обращаемости составил 14%. Больше всего болеют школьники. Прирост среди этой возрастной категории был 30,4%.

ИА «Орелград»