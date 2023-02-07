В Орловской области на карантине остаются 89 классов в 40 школах

7.2.2023 | 10:53 Медицина, Новости

На фоне неблагополучной эпидситуации вводят разобщение организованных детских коллективов.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в регионе сохраняется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ, в том числе и коронавирусом.
Так, в Орловской области на карантине остаются 89 классов в 40 школах. Также закрыты шесть групп в детском саду Покровского района.

За последние несколько дней в регионе заболеваемость ОРВИ сократилась на 0,2%.

«По ковиду заболеваемость все еще высокая. Хотя течение болезни другое, более легкое, расслабляться не стоит. Лучше обезопасить себя. Вакцинированные болеют меньше», — заявил в прямом эфире в социальных сетях 6 февраля глава региона Андрей Клычков.

Напомним, на 1 февраля по данным орловского Роспотребнадзора, зарегистрировано 7 152 случая острых респираторных вирусных инфекций. По сравнению с предыдущей календарной неделей прирост обращаемости  составил 14%. Больше всего болеют школьники. Прирост среди этой возрастной категории был   30,4%.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования