В суд направлено дело о наркоплантации

Незаконное культивирование растений раскрыли в Глазуновском районе Орловской области.

По данным правоохранителей, мужчина с мая по октябрь 2022 года выращивал на участке 61 наркосодержащее растение. Плантация, по оценке УК РФ, относится к крупному размеру.

Попался «фермер» вместе с товарищем на другом участке. Где они нашли дикорастущие растения, содержащие наркотические средства, и сорвали. Полицейские задержали мужчин на месте преступления с двумя килограммами зеленой массы.

Уголовное дело будет рассматривать Глазуновский суд. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»