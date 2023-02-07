В суд направлено дело о наркоплантации

7.2.2023 | 18:44 Закон и порядок, Новости

Незаконное культивирование растений раскрыли в Глазуновском районе Орловской области.

Фото из архива

По данным  правоохранителей, мужчина с мая по октябрь 2022 года выращивал на участке 61 наркосодержащее растение. Плантация, по оценке УК РФ, относится к крупному размеру.

Попался «фермер» вместе с товарищем на другом участке. Где они нашли  дикорастущие растения, содержащие наркотические средства, и сорвали. Полицейские задержали мужчин на месте преступления с двумя килограммами зеленой массы.

Уголовное дело будет рассматривать Глазуновский суд. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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