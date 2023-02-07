В суд передано дело о смерти на мусороперегрузочной станции

Мужчину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, сообщает прокуратура Орловской области.

По данным следствия, ночью в июле 2022 года машинист бульдозера задавил насмерть человека. В условиях плохой видимости он не убедился в отсутствии людей на пути и не подал звуковой сигнал.

В отношении машиниста бульдозера было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, сообщили в надзорном органе 7 февраля 2023 года. Дело будет рассматривать Заводской районный суд.

Машинист бульдозера работал в АО «ЭкоСити».

ИА «Орелград»