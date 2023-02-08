Под Артемовском погиб боец ЧВК «Вагнер» Сергей Макаров

8.2.2023 | 16:59 Новости, СВО

Уроженец Орла по состоянию здоровья не попал на срочную службу в армии.

Настойчивый молодой мужчина при первой возможности записался в добровольцы и уехал на Донбасс, сообщает ОРОО «Совет солдатских матерей».

Сергей Макаров погиб 16 января под Артемовском. Он получил смертельное ранение после взрыва снаряда. 1 февраля бойца ЧВК «Вагнер» похоронили на аллее Славы на Наугорском кладбище. Ему было 22 года.

Сергей Макаров родился и вырос в Орле. После школы учился в реставрационно-строительном техникуме. Мама бойца вспоминает его как позитивного и доброго ребенка. Сергей очень любил животных. А еще он играл на тромбоне, увлекался футболом и спортивным ориентированием. Женится Сергей не успел. Он заботился о маме и младшем брате.

«Он очень хотел, чтобы я им гордилась», — цитирует маму погибшего бойца ОРОО «Совет солдатских матерей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования