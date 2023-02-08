Под Артемовском погиб боец ЧВК «Вагнер» Сергей Макаров

Уроженец Орла по состоянию здоровья не попал на срочную службу в армии.

Настойчивый молодой мужчина при первой возможности записался в добровольцы и уехал на Донбасс, сообщает ОРОО «Совет солдатских матерей».

Сергей Макаров погиб 16 января под Артемовском. Он получил смертельное ранение после взрыва снаряда. 1 февраля бойца ЧВК «Вагнер» похоронили на аллее Славы на Наугорском кладбище. Ему было 22 года.

Сергей Макаров родился и вырос в Орле. После школы учился в реставрационно-строительном техникуме. Мама бойца вспоминает его как позитивного и доброго ребенка. Сергей очень любил животных. А еще он играл на тромбоне, увлекался футболом и спортивным ориентированием. Женится Сергей не успел. Он заботился о маме и младшем брате.

«Он очень хотел, чтобы я им гордилась», — цитирует маму погибшего бойца ОРОО «Совет солдатских матерей.

ИА «Орелград»