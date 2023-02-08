На реконструкцию «Дворянски» потратят более 120 миллионов. Что там будет?

В мэрии Орла рассказали о планах преображения ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».

В настоящее время уже стартовал аукцион на ремонт и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. Подрядчика определят уже 22 февраля, сообщает пресс-служба администрации Орла.

По словам начальника управления градостроительства администрации Орла Владимира Плотникова, сквер в «Дворянском гнезде» заметно преобразится – будет воссоздана история и атмосфера писательской эпохи. В частности, высадят липовую аллею, восстановят «Тропу Лаврецкого» и построят парадную лестницу к реке. Также отремонтируют ротонду и балюстраду.

Объект культурного наследия ждет масштабное озеленение. Планируется засеять 19 000 кв. м партерных, мавританских и обыкновенных газонов, высадить мелколистные липы, сосны, можжевельники Пфитцер «Мордиган Голд», сирень «Жанна Д’Арк», берёзы, спиреи «Грефшейм», барбарис Тунберга «Адмирейшн», кусты розы «Комтэсса», орешник, а также крупноплодные дубы.

Также в ландшафтном сквере установят трёхместные деревянные скамейки, скамьи-книги, радиусные скамейки, скамья-качели и даже скульптуру «Скамейка Лаврецкого» на бетонном основании. Техзаданием предусмотрены велодорожки, экотропа, освещение и система видеонаблюдения.

Стоимость благоустройства — 121,7 млн рублей. Работы начнутся после заключения контракта и завершатся осенью. Подрядчик должен дать гарантию качества на семь лет.

Напомним, в крайнем доме над Орликом якобы жила прототип героини романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева – Лиза Калитина. Уголок живописный и перспективный. К этому месту исследователи нашли еще ряд отсылок в произведениях классика.

ИА «Орелград»