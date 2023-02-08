Орловцев позвали на бесплатное профобучение

Записаться на учебу может молодежь и работники, находящиеся под риском увольнения.

Жителям Орловской области доступна запись на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Прием заявок стартовал на Единой цифровой платформе «Работа России». Об этом сообщает региональное управление труда и занятости. Обучение проводится в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. Пройти его в рамках нацпроекта могут, в частности, молодые люди до 35 лет, не получившие среднего профессионального или высшего образования, обучающиеся на выпускных курсах вузов и учреждений СПО, не нашедшие работу в течение 4 месяцев и более после выпуска из вуза, ссуза или по окончании военной службы по призыву.

Также записаться на курсы имеют право: работники, находящиеся под риском увольнения; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; безработные, зарегистрированные в органах службы занятости»; граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

«Для Орловского региона открыто 114 образовательных программ, — уточнили в областном управлении труда и занятости. — В их числе новейшие программы повышения квалификации для учителей и репетиторов, современные образовательные программы по актуальным вопросам правового регулирования трудовых отношений и кадрового производства. В перечне можно найти программы для бухгалтеров в бюджетной и коммерческой организациях, 1С: разработчиков, SMM-менеджеров. В рамках нацпроекта можно обучиться на data-аналитика, digital-маркетолога, UI-дизайнера, Web-программиста, администратора гостиниц, администратора предприятия сферы услуг, бизнес-коуча».

Желающим предложат даже программу для обучения «библиотекаря будущего» — в ходе курсов будущие специалисты освоят навыки работы с цифровыми технологиями. Похожий курс предусмотрен и для педагогов. Кроме того, желающим на выбор представлены новейшие методики преподавания иностранного языка, курс по копирайтингу и обучение на контент-менеджера в социальных сетях. Образовательные услуги орловцам на сегодняшний день предлагают РАНХиГС и национальный исследовательский Томский государственный университет.

ИА «Орелград»