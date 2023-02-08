Орловцы начали снижать свои долги по налогам

8.2.2023 | 10:35 Новости, Экономика

Снижение объемов задолженности началось со стартом смс-информирования.

Налоговики подметили любопытную тенденцию: чем больше жителей Орловской области подключают относительно новую услугу информирования о задолженности, тем меньше задолженность становится. Вероятно, прямая связь между двумя этими факторами имеется. Так, по информации Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области по состоянию на 1 декабря 2022 года сумма задолженности физических лиц, то есть простых граждан, снизилась на 7,1 миллиона рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом на отчетную дату она составила 340,8 миллиона рублей.

В то же время, по сведениям УФНС, по состоянию на 1 января 2023 года уже почти 19 тысяч налогоплательщиков Орловской области дали налоговикам свое согласие на информирование при помощи смс-сообщений. В них содержится информация о наличии задолженности. Если смс не приходит, значит, долгов нет. Отметим, что подписчиками данной услуги в Орловской области являются уже около 17,8 тысячи физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 1174 организации. В ведомстве подчеркивают, что указанная услуга на сегодня не просто набирает оборот, а является одной из популярных в регионе услуг налоговой службы.

«Напомним, что услуга «смс-информирование» предоставляется бесплатно и только при получении от налогоплательщика согласия, — говорят в региональном Управлении ФНС России. — Согласие об информировании о задолженности посредством смс налогоплательщики могут подать в налоговую службу по почте на бумажном носителе, лично или через представителя по доверенности, а также через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по ТКС».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования