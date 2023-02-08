Орловцы начали снижать свои долги по налогам

Снижение объемов задолженности началось со стартом смс-информирования.

Налоговики подметили любопытную тенденцию: чем больше жителей Орловской области подключают относительно новую услугу информирования о задолженности, тем меньше задолженность становится. Вероятно, прямая связь между двумя этими факторами имеется. Так, по информации Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области по состоянию на 1 декабря 2022 года сумма задолженности физических лиц, то есть простых граждан, снизилась на 7,1 миллиона рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом на отчетную дату она составила 340,8 миллиона рублей.

В то же время, по сведениям УФНС, по состоянию на 1 января 2023 года уже почти 19 тысяч налогоплательщиков Орловской области дали налоговикам свое согласие на информирование при помощи смс-сообщений. В них содержится информация о наличии задолженности. Если смс не приходит, значит, долгов нет. Отметим, что подписчиками данной услуги в Орловской области являются уже около 17,8 тысячи физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 1174 организации. В ведомстве подчеркивают, что указанная услуга на сегодня не просто набирает оборот, а является одной из популярных в регионе услуг налоговой службы.

«Напомним, что услуга «смс-информирование» предоставляется бесплатно и только при получении от налогоплательщика согласия, — говорят в региональном Управлении ФНС России. — Согласие об информировании о задолженности посредством смс налогоплательщики могут подать в налоговую службу по почте на бумажном носителе, лично или через представителя по доверенности, а также через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по ТКС».

ИА «Орелград»