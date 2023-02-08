Под Орлом построят высотку с верандами

8.2.2023 | 12:15 Новости компаний, Рекомендуем

Новинку планирует реализовать «Орелстрой», входящий в ГК ОДСК.

Нестандартные здания появятся в ЖК «Новые высоты» в Болховском микрорайоне на пересечении улиц Генерала Лаврова и Естина.

«Это комплекс из двух 21-этажных монолитно-кирпичных домов уровня комфорт с незабываемыми панорамными видами», – рассказала заместитель руководителя коммерческого департамента ГК ОДСК Татьяна Борисова.

Квартиры с новыми планировками, увеличенным остеклением и удобными светлыми лоджиями, а на первом этаже запроектированы просторные закрытые веранды. Помимо черновой покупатели могут выбрать отделку квартир формата «теплый white box» с теплыми полами.

Жилой комплекс вберет в себя лучшие решения последних лет. В подъездах есть колясочные и лапомойки. Двор закрыт, а доступ осуществляться по Фейс-ID. На придомовой территории создана комфортная безбарьерная среда в соответствии с концепцией «двор без машин». Бонус — wi-fi на площадках для игр и отдыха.

Предпродажи уже стартовали. Узнать обо всех плюсах ЖК «Новые высоты» можно по ссылке.

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Орелград. 2023 год

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