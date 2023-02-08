В Орловской области вынесли приговор банде похитителей дизельного топлива

Двое фигурантов – руководители нефтебазы, на которую сливали похищенное дизтопливо.

Преступная группа из четырех человек больше года «качала» нефтепродукты из магистральной трубы на глубине 5 метров через незаконную врезку. Как установил Орловский районный суд, в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года они многократно похищала дизельное топливо в МНПП Куйбышев – Брянск с отводом, проложенным в подземном тоннеле протяженностью порядка 200 метров.

В общей сложности злоумышленники похитили более 600 тонн нефтепродуктов. Дизельное топливо сливали в резервуары нефтебазы ООО «ТК Траст», которой руководили двое из преступников. Сумму причиненного ущерба оценили в 29 миллионов рублей.

По итогам разбирательства участников преступной группы признали виновными в краже и приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 6 лет, а также штрафам от 300 до 600 тысяч рублей. Также осужденные выплатят АО «Транснефть – Дружба» причиненный ущерб в размере 29 млн рублей.

ИА «Орелград»