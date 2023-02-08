Заместитель Клычкова принят в Минстрое

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин обсудил с Александром Бирюковым ряд вопросов.
Дату рабочей встречи сайт правительства Орловской области не раскрывает. Отмечается, что обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», модернизацию коммунальной инфраструктуры при поддержке федералов.
Отметим, в начале февраля на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампредседателя Правительства Марата Хуснуллина рассмотрены и утверждены программы модернизации коммунальной инфраструктуры. 21 проект с объемом федерального финансирования более 26 млрд рублей позволят в ближайшие два года построить или реконструировать в субъектах около 3,2 тыс. км сетей, а также 40 объектов.
Публикации о рабочей встрече Ирека Файзуллина и заместителя губернатора Орловской области — руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александра Бирюкова на сайте Минстроя нет.
ИА «Орелград»