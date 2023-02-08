Заместитель Клычкова принят в Минстрое

8.2.2023 | 17:49 Новости, Общество

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин обсудил с Александром Бирюковым ряд вопросов.

Дату рабочей встречи сайт правительства Орловской области не раскрывает. Отмечается, что обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», модернизацию коммунальной инфраструктуры при поддержке федералов.

Отметим, в начале февраля на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампредседателя Правительства Марата Хуснуллина рассмотрены и утверждены программы модернизации коммунальной инфраструктуры. 21 проект с объемом федерального финансирования более 26 млрд рублей позволят в ближайшие два года построить или реконструировать в субъектах около 3,2 тыс. км сетей, а также 40 объектов.

Публикации о рабочей встрече Ирека Файзуллина и заместителя губернатора Орловской области — руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александра Бирюкова на сайте Минстроя нет.

ИА «Орелград»

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