Имущество Ливен пополнилось двумя сотнями объектов

В городе подвели итоги работы с муниципальным имуществом.

Как сообщает администрация города Ливны, в минувшем 2022 году в реестр муниципального имущества города были включены 196 объектов движимого и недвижимого имущества. Общее количество объектов в реестре на начало 2023 года составило 10 382 единицы. Такие данные прозвучали на оперативном рабочем совещании у главы города. Основным докладчиком по данному вопросу выступила начальник отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья Татьяна Горшкова. Участников совещания, прежде всего, интересовал вопрос о том, насколько эффективно используются объекты муниципальной собственности, а также какую пользу получает от этого не только казна, но и бизнес.

«Работа в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является дополнительным источником пополнения местного бюджета, — отметили в администрации Ливен. — Рабочей группой по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города на постоянной основе ведется работа по выявлению источников для пополнения перечней за счет муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления и хозяйственного ведения для повышения эффективности его использования».

Согласно озвученным данным в минувшем году в Ливнах в рамках реализации мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан был расширен перечень предназначенного для них муниципального имущества – на два объекта. Чтобы понять, много это или мало, поясним: в указанный перечень на текущий момент включены 14 объектов недвижимого имущества, два земельных участка и четыре объекта движимого имущества.

«В рамках организации работы по учету и приватизации жилья за текущий год отделом заключено 14 договоров социального найма и 28 соглашений к договорам социального найма, — добавили в администрации Ливен. — Передано 30 жилых помещения в собственность граждан в порядке приватизации. Для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями на первичном рынке приобретено 11 благоустроенных жилых помещений. Основные задачи и финансовые планы, поставленные перед отделом имущественных отношений, учета и приватизации жилья, выполнены».

ИА «Орелград»