На Орловщине сократилась доля трудоспособного населения

Орелстат рассказал об итогах Всероссийской переписи населения 2020 года.

Данные о рабочей силе, полученные в ходе прошедшей Всероссийской переписи населения, проанализировал Орелстат. Поясним, что статистики относят к рабочей силе людей в возрасте 15 лет и более, которые за неделю до момента учета населения (с 24 по 30 сентября 2021 года) занимались экономической деятельностью или искали работу и были готовы приступить к ней. В ее состав включаются как люди, имеющие работу, так и безработные. При этом безработными в данном случае считаются не те, кто официально стоит на учете в службе занятости, а граждане, которые не имели работы или другого доходного занятия, но были готовы к ней приступить при получении подходящего им предложения.

Орелстат сообщает, что на момент проведения переписи в Орловской области из 606,2 тысячи человек в возрасте 15 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, указали статус участия в составе рабочей силы 534,3 тысячи человек, или 88,1 процента. При этом реально в состав рабочей силы входили только 291,9 тысячи орловцев, в том числе 289,1 тысячи занятых в экономике и 2,8 тысячи безработных. Подсчитано, что 22,6 процента безработных составляла молодежь в возрасте 16-29 лет.

«Доля лиц трудоспособного возраста в составе рабочей силы уменьшилась с 92 процентов (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) до 90 процентов, — следует из информации Орелстата. — Не являлись ни занятыми, ни безработными 242,4 тысячи человек, две трети из них – пенсионеры. Из общего числа занятого населения 255,1 тысячи человек (88,2 процента) являлись работающими по найму, 7,1 тысячи человек осуществляли предпринимательскую деятельность, самозанятыми являлись 5,6 тысячи, а 1,7 тысячи человек были владельцами собственного предприятия».

Также статистики отмечают, что 89,8 процента занятого населения Орловской области на момент проведения переписи трудились на территории своего региона, причем 85,9 процента – в своих населенных пунктах по месту жительства. Еще 6,6 процента орловцев работали на территории других регионов России, 0,03 процента зарабатывали деньги в других государствах.

ИА «Орелград»