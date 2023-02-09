Орловцам рассказали, как оформить выплату из средств материнского капитала

Семьи с детьми до трех лет могут получить выплату из маткапитала.

С этого года пособие можно получать на любого ребенка до трех лет вне зависимости от очередности его рождения. В Социальном фонде России по Орловской области разъяснили порядок назначения выплаты на детей из средств материнского капитала. На нее могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Для Орловской области это 26 738 рублей.

Семьи с детьми до трех лет, рожденными до 31 декабря 2022 года могут получить выплату только при условии назначения единого пособия. Если семья ранее уже получала выплату из материнского капитала на второго ребенка и ей одобрено единое пособие, выплата, установленная по старым правилам, будет прекращена.

«Однако можно обратиться с заявлением о назначении выплаты из средств материнского капитала по новым правилам в месяце, следующем за месяцем прекращения. В таких случаях родители получат от Орловского ОСФР соответствующее СМС-уведомление», — сообщили в ведомстве.

Что касается семей, в которых ребенок появился после 1 января 2023 года, то они имеют право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала независимо от факта назначения единого пособия. Размер выплаты составляет прожиточный минимум ребенка в регионе — 12 968 рублей.

Напомним, с 1 февраля на 11,9% проиндексированы различные пособия и выплаты, в том числе «детские».

ИА «Орелград»