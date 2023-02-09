Орловские овощи проверили на нитраты

Оглашены результаты надзора за безопасностью плодоовощной продукции.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты надзора за безопасностью плодоовощной продукцией, производимой и реализуемой на территории региона. Сообщается, что в целом сотрудниками данного ведомства в минувшем году в ходе контрольных мероприятий было исследовано 823 пробы плодоовощной продукции. В лабораторных условиях эксперты проверяли эти образцы на соответствие обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, паразитологическим и радиологическим показателям.

«В рамках указанных мероприятий было проинспектировано 2,4 тонны продукции, — проинформировали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — По результатам исследований не выявлены пищевые продукты, производимые и реализуемые на территории области, не отвечающие обязательным требованиям, в том числе по содержанию солей тяжелых металлов, нитратов, пестицидов, в том числе применяемых при выращивании продукции».

В ведомстве подчеркнули, что ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле. Также специалисты дали жителям Орловской области ряд полезных советов. В частности, они утверждают, что снизить содержание нитратов в овощах можно даже в домашних условиях. Но для этого надо применить некоторые кулинарные «хитрости». Например, примерно на 10 процентов количество нитратов снижает всего лишь кратковременная промывка и очистка картофеля, свеклы, моркови и капусты.

«При вымачивании продуктов в течение 1 часа содержание нитратов уменьшается на 20-30 процентов, однако при этом частично теряются ценные в пищевом отношении компоненты — витамины, микронутриенты и т.д., — говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора. — При варке овощей наблюдается существенное снижение нитратов — от 40 до 80 процентов. Интенсивность снижения концентрации нитратов при варке на пару у большинства овощей на 10-15 процентов ниже, чем при варке в воде».

Также концентрацию нитратов снижает использование различных видов консервирования, например квашение или маринование. В данном случае необходимый эффект достигается за счет перехода нитратов в рассол или маринад, а также в результате микробиологических процессов.

ИА «Орелград»