Орловским рыбакам запретили колоть и взрывать рыбу

Также в регионе введены ограничения по размеру и количеству рыбы и раков.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области обратился к рыбакам-любителям с разъяснениями: с 1 марта 2023 года вступит в силу новая редакция правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна утвержденная приказом Минсельхоза России. Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйственные районы, разграниченные между собой условной линией, проходящей вдоль плотины Волжской гидроэлектростанции. Орловщина отнесена к Северному рыбохозяйственному району.

Согласно новым правилам любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юрлиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. Добыча водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пребывания на водоеме более суток, независимо от дальнейшего времени пребывания величина добычи разрешается в размере не более двух суточных норм.

Любительское рыболовство запрещается на используемых для прудовой аквакультуры и не находящихся в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах и прудах, а также на водоемах, используемых для мелиоративных систем. Рыбакам-любителям запрещается применение колющих орудий добычи, орудий и способов добычи электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств, самоловящих крючковых снастей. Также запрещена рыбалка при помощи багрения, гона (загон с помощью орудий добычи, которыми рыба загоняется в сеть или ловушку из прибрежной растительности), в том числе при помощи бряцал (удары металлическими предметами друг от друга под водой) и ботания (удары плоскими вогнутыми предметами о поверхность воды).

Добавим, что на водных объектах рыбохозяйственного значения Орловской области запрещается добыча: с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении N 2 «Перечень нерестовых участков; с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах; с 15 декабря по 31 января — налима; с 1 октября по 30 июня — раков. Под постоянным запретом находится лов осетровых видов рыб, лососевых и сиговых видов рыб.

При добыче малька и живца, кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников, изготовленных из несетных материалов, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером отверстий не более 10 мм. Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного) в Орловской области составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг. В случае превышения суммарной суточной нормы вылов водных биоресурсов прекращается.

ИА «Орелград»