Развитие торговой сети в Орле замедлилось

За прошедший 2022 год торговая сеть в целом сократилась на 25 объектов.

Администрация Орла обнародовала информацию о развитии торговой сети, общественного питания и платных услуг на территории города за 2022 год. В частности, один из разделов документа посвящен ситуации в розничной сети. Аналитики отмечают, что в 2022 году потребительский рынок города Орла развивался неравномерно. Была замечена тенденция замедления темпов роста объектов торговли и организаций общественного питания. В целом за минувший год торговая сеть сократилась на 25 объектов. При этом уменьшилось количество объектов общественного питания (на восемь единиц), стационарной торговой сети (на 17 единиц) и нестационарных торговых объектов (на три единицы), но количество ярмарок приросло тремя объектами.

«За истекший год закрылись 107 магазинов, в том числе: «Технопарк» торговой площадью 700 кв. м, «Триал Спорт» (640 кв. м), «Магнит» на ул. Пушкина, д.117 (142 кв. м), «Реал моторс» (362 кв. м), «WESTFALIKA SHOES» (138 кв. м) и другие, — говорится в отчете. — Одновременно открылись 90 новых магазинов, в том числе: три торговых центра: «Благовест», «Держава», «Центральный», два магазина «Победа», два универсама «Пятерочка» ООО «Агроторг». Продолжили открываться сетевые магазины «Красное и белое» (плюс 13 единиц), «Свежее мясо» (плюс две единицы), «Мясомолочный мир» (плюс одна единица) и другие».

По состоянию на 1 января 2023 года общее количество организаций розничной и оптовой торговли и предприятий общественного питания на территории города Орла составило 3405 единиц. Из них: 2142 магазина; 535 предприятий общественного питания; 494 объекта нестационарной сети, в том числе 313 киосков и 181 павильон; 220 объектов оптовой торговли; 14 ярмарок. В структуре розничной сети на торговлю с непродовольственной группой товаров приходится 64,2 процента, или 1376 объектов.

ИА «Орелград»