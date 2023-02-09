С орловца, поджегшего сожительницу, взыскан миллион

Мужчина надолго отправится в колонию и заплатит компенсацию ущерба.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по делу местного жителя, который едва не сжег свою сожительницу. Подробности процесса сообщили в пресс-службе суда. Было установлено, что жестокое преступление орловец совершил зимой 2022 года. В один из январских дней он находился в состоянии алкогольного опьянения и завязал ссору со своей сожительницей. В результате «у него возник и сформировался преступный умысел, направленный на угрозу причинением тяжкого вреда здоровью в отношении потерпевшей».

Мужчина схватил баллон с бензином для заправки зажигалок, прихватил с собой и саму зажигалку, после чего вышел в коридор, где находилась его сожительница. Он решил ее напугать и облил бензином капюшон ее куртки. Женщина в тот момент как раз одевалась. Капюшон уже был накинут на ее голову. Держа в руке зажигалку, мужчина заявил: «Я тебя оболью и подожгу!».

«Гражданин находился в возбужденном состоянии, был нетрезв и агрессивно настроен, потерпевшая угрозы сожителя восприняла реально, испугавшись, что он подожжет ее, она позвонила дочери, которая, приехав за ней, увезла ее домой, — сообщает пресс-служба суда. — Примерно месяц спустя подсудимый реализовал свою угрозу».

Суд установил, что 28 февраля 2022 года потерпевшая и подсудимый совместно проводили время, а когда спиртное закончилось, мужчина потребовал, чтобы сожительница ушла из квартиры. Она отказалась, из-за чего снова вспыхнула ссора. Потерпевшая прошла в комнату и прилегла на диван. Тогда мужчина вновь схватил емкость с бензином и зажигалку, подошел к лежащей на диване женщине, облил ее голову и одежду бензином и поджег ее.

«Одежда быстро загорелась, от стремительно распространившегося огня вспыхнули голова, лицо, шея и других участки тела пострадавшей, — так описывают в суде те события. — В результате случившегося, потерпевшая получила термические ожоги головы, лица, шеи, верхних конечностей, грудной клетки, термические ожоги обоих век 1-2 степени, ожог верхних дыхательных путей, осложнившиеся ожоговым шоком. Общая площадь ожогов составила 30 процентов поверхности тела. Следствием заживления ожогов стали рубцы, сопровождающиеся деформацией и выраженной асимметрией лица, в результате чего лицо потерпевшей обезображено».

В судебном заседании «поджигатель» свою вину признал полностью. Действия осужденного суд квалифицировал по ч. 1 ст. 119 УК РФ как угрозу причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Осужденный получил наказание в виде лишения свободы на 6 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, потерпевшая заявила гражданский иск к подсудимому о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Эти требования были удовлетворены судом в полном объеме.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», — отмечает также пресс-служба Заводского районного суда.

ИА «Орелград»