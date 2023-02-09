В Ливенском районе простились с погибшим в СВО Андреем Говоровым

Бойца из Орловской области призвали в рамках частичной мобилизации.

В последний путь 32-летнего Андрея Говорова проводили накануне, 8 февраля, сообщает «Уездный город«. Его похоронили на кладбище села Сергиевское Ливенского района.

Андрей Говоров родился и вырос в деревне Луги Апушкины Ливенского района. В октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации его призвали в армию. После слаживания бойца отправили в военную часть.

Известно, что Андрей Говоров погиб возле города Валуйки Белгородской области. У него остались сестра и отец.

Отметим, в районе города Валуйки от пулевого ранения погиб председатель регионального отделения «Союза советских офицеров» Игорь Суворов. Сообщалось, что он возил бойцам посылку в ДНР. Погиб на обратном пути. Церемония прощания прошла тоже 8 февраля.

ИА «Орелград»