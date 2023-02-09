В Ливнах начальницу отдела Роспотребнадзора подозревают в получении взятки

9.2.2023 | 10:11 Новости, Происшествия

Презент в виде обеззараживателя стал поводом к уголовному делу, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области получила от сотрудника Ливенского РАЙПО рециркулятор для обеззараживания воздуха. По факту возбудили уголовное дело.

По информации регионального СК, в ноябре 2020 года начальница отдела Роспотребнадзора в Ливнах нарушила должностные обязанности и допустила попустительство по службе от сотрудника Ливенского РАЙПО. Взамен она получила рециркулятор для обеззараживания воздуха стоимостью свыше 14 000 рублей.

Противоправное деяние, совершенное в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ливенский», уточнили в пресс-службе орловской полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемой, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, сообщили в региональном следственном комитете.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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